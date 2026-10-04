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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, muradına eriyor. CHP'deki kurultay tartışmalarını fırsat bilen Tugay, partiden "Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmek üzere" istifa edip bağımsız kalmış ve AK Parti'ye geçiş için "doğru" zamanı bekliyordu.Aykut Metehan
Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçecek.
Mutlak butlan tartışmalarını fırsata çeviren Tugay, CHP'den istifa ettikten sonra Özel'in de CHP'li kurmayların da telefonlarını açmamıştı.
"Bir süre" bağımsız kalacağım diyen Tugay'ın, kendisine belirlediği "bir süre" doldu.
İktidara yakın isimlerden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği günü ve mekanı açıkladı.
Sinan Burhan şunları söyledi:
7 Ekim Çarşamba günü AK Parti, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını Genel Merkez’de yapacak.
Cemil Tugay da Genel Merkez’de AK Parti’ye katılacak
Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
İzmirli vatandaşlar, özellikle sosyal medyadan Cemil Tugay'a karşı sert eleştirilerde bulunuyor. İzmirliler Tugay'ın geçişini "ihanet" olarak nitelendiriyor.
Tugay geçtiğimiz günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de istifa etmişti