Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Gündem Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu

Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, muradına eriyor. CHP'deki kurultay tartışmalarını fırsat bilen Tugay, partiden "Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmek üzere" istifa edip bağımsız kalmış ve AK Parti'ye geçiş için "doğru" zamanı bekliyordu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 1

İzmir'de deprem etkisi yaratacak transfer geçekleşiyor.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 2

Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçecek.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 3

Mutlak butlan tartışmalarını fırsata çeviren Tugay, CHP'den istifa ettikten sonra Özel'in de CHP'li kurmayların da telefonlarını açmamıştı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 4

"Bir süre" bağımsız kalacağım diyen Tugay'ın, kendisine belirlediği "bir süre" doldu.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 5

İktidara yakın isimlerden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği günü ve mekanı açıkladı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 6

Sinan Burhan şunları söyledi:

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 7

7 Ekim Çarşamba günü AK Parti, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını Genel Merkez’de yapacak.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 8

Cemil Tugay da Genel Merkez’de AK Parti’ye katılacak

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 9

Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 10

İzmirli vatandaşlar, özellikle sosyal medyadan Cemil Tugay'a karşı sert eleştirilerde bulunuyor. İzmirliler Tugay'ın geçişini "ihanet" olarak nitelendiriyor.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor: Tarih ve yer belli oldu - Resim: 11

Tugay geçtiğimiz günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de istifa etmişti

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