Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında teyakkuza geçti.

Yapılan calışmalar neticesinde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. (47) isimli şahsın Karabağlar’da bir evde saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda Y.İ., saklandığı ikamette kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.