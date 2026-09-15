Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aliağa ilçesine bağlı Bozköy ile Foça ilçesindeki Ilıpınar mevkiinde 25 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınının ardından başlatılan rehabilitasyon ve sahanın yeniden canlandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yangından etkilenen 907 hektarlık alanda yürütülen faaliyetler kapsamında öncelikle yanan ağaçların sahadan temizliği gerçekleştirildi.

Sahanın 144 hektarlık bölümünde ağaçlandırma ve gençleştirme süreçleri tamamlanırken, kalan 763 hektarlık alanda ise iş makineleriyle toprağın işlendiği altyapı ve arazi hazırlık çalışmaları bitirilerek bölge dikime hazır hale getirildi.

Orman sahasında ilk fidanlar, ‘Geleceğe Nefes' sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek organizasyonla toprakla buluşacak. Etkinliklerin ardından yürütülecek yoğun dikim takvimiyle yıl sonuna kadar toplam 1 milyon fidanın sahaya kazandırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLARA AĞAÇLANDIRMA ÇAĞRISI

Yürütülen saha çalışmaları hakkında detaylı açıklamalarda bulunan İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Koyuncu, "25 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Bozköy'de başlayıp Foça Ilıpınar'da son bulan yangında yaklaşık 907 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür. Bunun 84 hektarlık kısmında arazi meyline uygun olmayan alanlara 400 kilogram tohum takviyesi yaparak doğal gençleştirmeye ayırdık. Geri kalan 823 hektarlık alanda da iş makinelerimizle saha hazırlığımızı tamamladık. 11 Kasım'da bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü'nde sahamıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.