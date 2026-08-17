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Menderes Belediyesine yapılan rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve beraberinde 10 kişi tutuklanmıştı. Yapılan operasyonun ardından Menderes Belediyesi başkan koltuğuna kimin geçeceği merak konusuyken Gazeteci Asena Karcıer'in paylaştığı kulis bilgilerine göre; YENİ Parti ve CHP ittifak görüşmelerinin çökmesinin ardından CHP cephesi Mehmet Ali Akar’ı aday olarak çıkarmayı planlıyor.



YENİ Parti kanadında ise Barış Gürsoy ve Seyhan Müşerref Kuralı isimleri ön plana çıkmış durumda. Diğer taraftan, temayül yoklamasını bitiren ve meclis çoğunluğunu ele geçiren AKP cephesinde en kuvvetli adayın Asuman Şen olduğu belirtiliyor. Ayrıca bağımsız meclis üyelerinden birinin de sürpriz bir şekilde adaylık talebini dile getirdiği konuşuluyor.

YENİ PARTİ'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Menderes Büyükşehir Belediyesi meclisi bugün olağanüstü toplanarak başkanvekili seçimini gerçekleştirecek. Saat 10.30’da başlayacak olan seçimde ise Yeni Partili- 9, CHP'li- 6, AKP’li- 10, MHP'l-1, bağımsız 2 meclis üyesi bulunuyor.

KİMLER ADAY?

Cumhur ittifakı adayının AK Parti Menderes Kadın Kolları Başkanı Asuman Şen olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yeni Parti ve CHP’nin adayının ortak olacağı beklenirken, CHP Mehmet Ali Akar ile ilgili netleşti.

Yeni Parti ise seçim öncesi yapacağı basın açıklaması ile adayını açıklayacak.



YENİ PARTİ'NİN ADAYI BELLİ OLDU





YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçimi öncesinde açıklama yaptı. Yeni Parti Menderes Belediyesi seçimlerinde Barış Gürsoy'u aday göstereceğini ve dördüncü turda en çok oy alan adayı destekleyeceğini açıkladı.



'EĞER 4. TURA KALIRSA..'

Çağatay Güç açıklamasında ''Tur usulü düzenlenen seçimlerde, ilerleyen aşamalarda 15 arkadaşımızdan kim kalırsa kalsın, 4. turda o arkadaşımızı destekleyeceğimize dair tüm meclis üyelerimizle ve Yeni Parti meclis üyeleriyle beraber karar aldık. Burada amacımız ayrıştırmak değil birleştirmek; hem Cumhuriyet Halk Partili hem de Yeni Partili, sosyal demokrat anlayışla ortak hareket eden arkadaşlarımızı bir arada tutmayı amaçlıyoruz.

Eğer 4. tura Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz. Bizim adayımız kalırsa da onlardan destek bekliyoruz. Çünkü beraber yol yürüdükleri arkadaşlarıyla yine önümüzdeki dönem Menderes için, Menderes halkı için ve Menderes'teki bütün bu işleyiş için beraber mücadele edecekleri, ortak hareket edecekleri bir birliktelik mesajıyla; birlikte olacakları bir anlayışla Menderes'i yönetmelerini diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.





Ayrıntılar gelecek...