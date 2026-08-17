TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri için uygulanan bilet tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gitti.
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı
Yüksek Hızlı Tren biletlerine memur zammı ayarı geldi. Masadaki ilk zam oranında son dakika bir revizyon yapılarak artış oranı memur maaş zamlarına paralel bir seviyeye geldi.Gülsüm Hülya Sundu
Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, masadaki ilk zam oranında son dakika bir revizyon yapılarak artış oranı memur maaş zamlarına paralel bir seviyeye çekildi.
YHT biletleri için başlangıçta öngörülen yüzde 8,5'lik zam oranı, son değerlendirmelerin ardından değiştirildi.
Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 6,67 oranındaki maaş artışına yakın bir seviye tercih edilerek, biletlere yüzde 6,5 oranında zam yapıldı.
Yüzde 8,5'lik artış uygulansaydı popüler hatlardaki bilet fiyatları 1.000 TL bandını aşacaktı. Zam oranının yüzde 6,5'te tutulmasıyla bu psikolojik sınırın aşılmasının önüne geçilmiş oldu.
Türkiye'nin en yoğun YHT güzergahı olan Ankara-İstanbul hattında önceden 930 TL'den satılan biletler, yeni tarife ile birlikte 990 TL'ye yükseldi.