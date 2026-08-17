Yeniçağ Gazetesi
17 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı

Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı

Yüksek Hızlı Tren biletlerine memur zammı ayarı geldi. Masadaki ilk zam oranında son dakika bir revizyon yapılarak artış oranı memur maaş zamlarına paralel bir seviyeye geldi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 1

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri için uygulanan bilet tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

1 7
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 2

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, masadaki ilk zam oranında son dakika bir revizyon yapılarak artış oranı memur maaş zamlarına paralel bir seviyeye çekildi.

2 7
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 3

YHT biletleri için başlangıçta öngörülen yüzde 8,5'lik zam oranı, son değerlendirmelerin ardından değiştirildi.

3 7
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 4

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 6,67 oranındaki maaş artışına yakın bir seviye tercih edilerek, biletlere yüzde 6,5 oranında zam yapıldı.

4 7
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 5

Yüzde 8,5'lik artış uygulansaydı popüler hatlardaki bilet fiyatları 1.000 TL bandını aşacaktı. Zam oranının yüzde 6,5'te tutulmasıyla bu psikolojik sınırın aşılmasının önüne geçilmiş oldu.

5 7
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 6

Türkiye'nin en yoğun YHT güzergahı olan Ankara-İstanbul hattında önceden 930 TL'den satılan biletler, yeni tarife ile birlikte 990 TL'ye yükseldi.

6 7
Yüksek Hızlı Tren'e ‘Memur zammı’ ayarı - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro