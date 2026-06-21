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Kaynak: İHA

İzmir’in Konak ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Kaldırım kenarında park edilmiş durumdaki otomobilini çalıştırmak isteyen bir sürücü, aracın hemen ön tarafında yerde uyumakta olan bir vatandaşı görmeyerek üzerinden geçti. Şans eseri hayatta kalan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan adamın ölümden döndüğü o dehşet anları, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, gece vakitlerinde Konak ilçesinin Basmane semtinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, kaldırım üzerine park ettiği beyaz renkli aracına binerek yola çıkmak üzere hareketlendi. Sürücü motoru çalıştırıp gaza bastığı sırada, otomobilin sağ ön tampon hizasında, kaldırımda battaniyeye sarılmış vaziyette uyuyan kişiyi fark edemedi.

Hareket eden binek araç, yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçti. Otomobilin altında sürüklenen şahıs, ezilmekten son anda kurtularak kazayı ufak yaralarla atlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ve durumu sonradan fark eden araç sürücüsünün hızlı müdahalesiyle birlikte, ezilme tehlikesi geçiren şahıs otomobilin altından çıkarıldı. Kazazedenin ciddi bir yara almaması etraftakilere rahat bir nefes aldırdı.

Yaşanan akılalmaz kaza, çevrede yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlara geçen görüntülerde; park pozisyonundaki beyaz otomobilin hareket etmeye başladığı ve bu sırada yerde yatan şahsın üzerinden geçtiği anlar net bir şekilde görülüyor.