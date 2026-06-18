Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

İZBETON A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında görülen davalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in avukatları arasında yer alan İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel yaşamını yitirdi.

İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel’in evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yücel’in, İZBETON A.Ş. soruşturması kapsamında görülen davalarda Tunç Soyer’in avukatlığını yaptığı belirtildi.

ÖZKAN YÜCEL’İN HAYATI

1965 doğumlu olan Özkan Yücel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. İzmir hukuk çevrelerinde insan hakları savunuculuğu ve baro çalışmalarıyla tanınıyordu.

İzmir Barosu bünyesinde Staj Eğitim Merkezi ve CMK Servisi gibi birimlerde uzun yıllar eğitmen olarak görev yaptı. 2010–2014 yılları arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2018–2022 yılları arasında iki dönem İzmir Barosu Başkanlığı görevini üstlenen Yücel, özellikle insan hakları, hukuk devleti ve meslek örgütü hakları alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Ayrıca Çağdaş Hukukçular Derneği ve Türkiye Ceza Hukuku Derneği üyeliği de yaptı.