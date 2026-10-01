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Kaynak: İHA

İzmir’in Aliağa ilçesinde etkisini artıran poyraz, deniz ulaşımını ve küçük ölçekli balıkçılığın faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle balıkçılar tekneleriyle denize açılamadı.

Olumsuz hava koşulları karşısında teknelerini limanda tutan balıkçılar, avlanamadıkları zamanı değerlendirmek için çalışmalarını karada sürdürüyor. Balıkçılar, teknelerinde bulunan ağların yanı sıra kullandıkları diğer ekipmanların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, bölgede eylül aylarında poyrazın şiddetlenmesinin her yıl karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.

Aliağa’nın coğrafi yapısı nedeniyle bu dönemde kuzey yönlü rüzgârların etkisinin arttığını ifade eden Şengül, özellikle küçük ölçekli balıkçıların olumsuz hava şartlarından etkilendiğini söyledi.

Şengül, mevcut hava koşulları nedeniyle teknelerin limandan ayrılamadığını belirterek, rüzgârın şiddetini kaybetmesi ve hava şartlarının normale dönmesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını ifade etti.