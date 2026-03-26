İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İZBETON AŞ soruşturması kapsamında açılan davalarda yargı süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 157 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla işlem yapıldı. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazıları serbest bırakıldı.

3 AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında üç ayrı iddianame düzenlendi. “Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım-onarım işleri”ne ilişkin iddianame İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dosyada 44 sanık hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

“İş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı”na yönelik iddianame ise İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dosyada 56 sanık için 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Her iki davada da tutuklu sanık bulunmazken, yargılamalar sürüyor.

65 SANIKLI DAVA

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında ayrıca “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıklar hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Söz konusu davada tutuklu bulunan sanıklar, görülen duruşmalarda tahliye edildi. Ancak Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya, kooperatiflere yönelik yürütülen ayrı bir “zimmet” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

TUTUKLU SANIK YOK

Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu 65 sanığın yargılanmalarına İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanırken, geride kalan 4 duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya, bu sebeple tahliye edilmedi.

DURUŞMA ALİAĞA’DA

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşması, diğer duruşmalarda olduğu gibi bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek.

Duruşmaya zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların katılması bekleniyor.