Geçtiğimiz günlerde İZBETON davasında İBB'den 21 kişi gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soyer, İzbeton’da görev yapan 21 personelin pazar günü gözaltına alınmasının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, söz konusu kişilerin yalnızca işlerini yapan, genç mimar ve mühendisler olduğunu vurguladı. Gözaltı sürecini “kabus” olarak nitelendiren Soyer, "Suçsuzluğumuzu kanıtlamak için bu kadar bu kadar acı çekmemeliydik" dedi.

“MASUM İNSANLAR AYLARCA MAĞDUR EDİLEBİLİYOR"

Paylaşımında Türkiye’de hukuk ve adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Soyer, masum insanların aylarca mağdur edilebildiğini savundu. “Normal zamanlarda masum insanlar masum olduklarını kanıtlamak için bu kadar didinmez” diyen Soyer, adalete olan güvenin ciddi biçimde sarsıldığını ifade etti.

İZBETON VE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA MESAJ

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde görev yapan tüm çalışanlara da seslenerek, başkanlığı döneminde emekçilerin hakkını korumayı öncelik bildiğini söyledi. Kimsenin kılına zarar verecek bir iş yapmadığını vurgulayan Soyer, İzmir’e hizmet etmekten pişmanlık duymadığını dile getirdi.

“MASUMLUĞUM İSPATLANACAK"

233 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Tunç Soyer, yakın zamanda bu sürecin sona ereceğine inandığını belirterek, “Yaptıklarımın ya da yapmadıklarımın suç olmadığını, masum olduğumu kanıtlamaktan çok yakında kurtulacağım” ifadelerini kullandı.

Mesajını, belediye çalışanlarına moral çağrısıyla bitiren Soyer, İzmir’e “aşkla” hizmet etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu ve Ramazan ayı dilekleriyle paylaşımını tamamladı.