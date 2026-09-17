Kaynak: Haber Merkezi

2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan finansal teknoloji şirketi iyzico, 14 Eylül akşamı kapsamlı bir siber saldırıya maruz kaldı.

Şirketin CEO’su Orkun Saitoğlu, yaşanan dağıtık hizmet engelleme (DDoS) dalgası nedeniyle sistemlerde geçici yavaşlamalar ve erişim problemleri baş gösterdiğini açıkladı.

KRİZ YÖNETİMİ VE MEVCUT DURUM

Saldırının tespitiyle birlikte teknoloji, siber güvenlik ve regülasyon ekipleri kriz yönetimi için eş zamanlı olarak devreye girdi. Süreçle ilgili resmi kurumlar ve iş ortakları anlık olarak bilgilendirildi. Ekiplerin yoğun mesaisiyle altyapı stabilizesi yeniden sağlandı. Ancak yanıt sürelerindeki gecikmeler nedeniyle sınırlı sayıda ödeme işleminde aksama yaşandığı kaydedildi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Ödeme sistemlerinin işletmeler için sadece bir işlem değil, ticaretin devamlılığı anlamına geldiğini vurgulayan Saitoğlu, yaşanan aksaklığı doğrudan kendi sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti. Bu süreçten edinilen tecrübelerle altyapı dayanıklılığının daha da üst seviyeye çıkarılacağını ifade eden Saitoğlu; gösterdikleri anlayış ve destek için üye iş yerlerine, paydaşlarına ve kriz anında görev alan ekibine teşekkür etti.