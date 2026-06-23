Siyasetin ve kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandıran muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarının iktidar partisine geçişine bir yenisi daha ekleniyor. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti adayı olarak seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da yarın AK Parti'ye katılacak.

YENİÇAĞ'ın 18 Haziran tarihli haberinde Rasim Arı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sırasında iktidar partisine geçeceğini yazmıştı. Edinilen yeni bilgilere göre Arı yarın AK Parti'ye katılacak. Arı'nın rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından takılacak.

İktidar partisine geçiş için uzun süredir temaslarda bulunduğu aktarılan Arı’nın Nevşehirli olan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması ile bu temaslarını sıklaştırdığı ve Gürlek’in söz konusu transferde etkili olduğu öğrenildi. Gürlek ile yaptığı temaslar sonucunda AK Parti’ye geçmesinin kesinleştiği belirtilirken son dönemde hükümet ile Nevşehir Belediyesi arasında kurulan uyumlu çalışma ilişkisi ve yapılan ziyaretlere de dikkat çekildi.

Rasim Arı, 2019–2021 yılları arasında AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış ve 2021’de partisinden istifa etmişti. Arı’nın kendisinden önceki AK Partili Başkan Hasan Ünver dönemine yönelik yolsuzluk soruşturması sürdürmüş önceki dönem belediye başkanını araştırması, dönemin AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile ters düşmesi neden olmuştu. Yaşananların ardından Arı’nın istifa etmişti. Bir süre bağımsız kalan Arı, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin adayı olarak seçimi kazanmıştı.