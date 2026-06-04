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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni sezon arpa ve buğday taban fiyatları ile 45 günlük ödeme vadesini açıklaması, üretici cephesinde tepkiyle karşılandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, açıklanan fiyat politikasının çiftçinin sevincini kursağında bıraktığını belirterek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelik bir soru önergesi hazırladığını duyurdu.

"SON 65 YILIN EN BEREKETLİ DÖNEMİ AMA SEVİNÇ YARIM KALDI"

Türkiye'nin tarımsal üretimde son 65 yılın en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Turan Yaldır, tarladaki bereketin TMO’nun fiyat politikası yüzünden kazanca dönüşemediğini savundu. Yaldır, "Bu yıl bereket yağdı, umut yeşerdi; ama TMO fiyatları çiftçinin sevincini kursağında bıraktı! TMO’nun arpa ve buğday için açıkladığı taban fiyatlar ve 45 günlük ödeme süresi, alın teriyle üreten çiftçimize adeta 'ölme ama sürün' demektir. Son 65 yılın en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşayan çiftçimizin yüzü tam gülecekken, açıklanan bu fiyat politikasıyla üreticimize adeta 'ekme, üretme' mesajı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

MALİYETLER YÜZDE 50 ARTTI, FİYAT ARTIŞI YETERSİZ KALDI

Açıklamasında çiftçinin temel giderlerindeki fahiş artışlar ile TMO'nun zam oranları arasındaki uçurumu verilerle ortaya koyan İYİ Parti Milletvekili, tablonun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Yaldır’ın paylaştığı verilere göre:

TMO'nun fiyat artışı arpada %15, Buğdayda %22 seviyesinde kaldı.

Çiftçinin gider artışı işçilik %50, Gübre %48, Motorin %45 ve Elektrik %25 oranında arttı.

Yaldır, maliyetlerin altında ezilen üretici için artık "bıçağın kemiğe dayandığını" ifade etti.

TMO'YA ÇAĞRI: 2 TL İLAVE ZAM YAPIN, ÖDEMEYİ 10 GÜNE DÜŞÜRÜN

Toprağa emek veren ve alın teri döken çiftçiye bu muamelenin reva olmadığını belirten Turan Yaldır, TMO yönetimine acil revizyon çağrısında bulundu. Çiftçinin rahat nefes alabilmesi için iki net talep sıralayan Yaldır, TMO’nun derhal yeniden değerlendirme yapması gerektiğini söyleyerek, "Taban fiyatlara kilogram başına en az 2 TL ilave artış yapılmalı ve 45 günlük ödeme süresi 10 güne düşürülmelidir" dedi.

Yaldır, çiftçinin hakkını savunmak adına konunun takipçisi olacağını ve hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunduğunu belirtti.