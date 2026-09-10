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İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir ekonomi eleştirisi yöneltti.

Dalgın, İphone'nun çift ekranlı telefonu üzerinden paylaştığı mesajında Bakan Şimşek'e "Sayın bakan, şu şekilde kullanabilirsiniz" diye seslendi.

İYİ Partili Burak Dalgın, çift ekranlı (katlanabilir) İphone Duo üzerinden şablonu kullanarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çözüm önerilerini sundu.

BİR YANDA KARAMSAR TABLO, BİR YANDA ÇÖZÜM

Dalgın'ın paylaşımındaki görselin sol ekranında, mevcut ekonomik göstergelere yönelik çarpıcı tahminler ve veriler yer aldı. Kırmızı ve yeşil grafiklerle desteklenen bu bölümde; Enflasyon yüzde 31.5, Faiz yüzde 37, Dolar 48 TL ve Euro 56 TL olarak gösterildi.

Görselin sağ ekranında ise İYİ Parti'nin çözüm önerilerini içeren, Dalgın'ın imzasını taşıyan manifesto niteliğinde bir liste yer aldı.

VATANDAŞA CAN SUYU OLACAK 48 SAAT PLANIMIZ

Dalgın'ın "Sayın bakan, şu şekilde kullanabilirsiniz" notuyla paylaştığı görselde, iktidara gelmeleri halinde ilk 48 saatte atılacak ekonomik adımlar 5 madde halinde şu şekilde sıralandı:

"Gelir vergisi dilimlerini yeniden düzenleyeceğiz. Orta direğin cebinde daha fazla para kalacak.

Emekliye yüzde 10 telafi zammı yapacağız. TCMB'nin enflasyon hedefini ıskalamasının maliyetini vatandaşa yüklemeyeceğiz.

Esnaflar için düzgün bir #VergiSGKYapılandırma çıkaracağız.

KOBİ ve sanayicilerin KDV alacaklarını hemen ödeyeceğiz.

Çiftçinin banka borcunu üretim hedefleri çerçevesinde beş yıl içinde sıfırlama programını devreye alacağız."