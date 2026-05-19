İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partisince Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, sorumluluklarının farkında olduklarını ve Türkiye'nin nasıl ayağa kalkabileceğini bildiklerini söyledi.

İnsanların dostça ve kardeşçe yaşayabileceği güzel ve aydınlık bir ülke tesis etmenin nasıl olacağını bildiklerini belirten Çömez, demokrasinin kurum ve kurallarıyla işleyeceğini, hukukun üstünlüğünün sağlanacağını, insan hakları ve özgürlüklerin güvence altına alınacağını ifade etti.

Çömez, Türkiye'yi karış karış dolaştığına işaret ederek, "Gece gündüz yollardayız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Tecrübemiz var, aklımız var, birikimimiz var. Hepsinden önemlisi bu vatana borcumuz ve milletimize inancımız var." dedi.

Dünyanın en zengin coğrafyasında, en bereketli topraklarında yaşadıklarını dile getiren Çömez, "Gitmediğim ülke kalmadı. Bu kadar bereketli toprak dünyanın hiçbir yerinde yok. Böylesine fedakar, cefakar, çalışkan ve iyi niyetli bir millet dünyanın hiçbir yerinde yok." diye konuştu.

Ülkenin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade eden Çömez, Türkiye'nin zenginliklerine sahip çıkacaklarını ve milletin menfaatleri doğrultusunda ülkeyi yöneteceklerini kaydetti.

Çömez, konuşmasının ardından partiye katılanlara rozet taktı.