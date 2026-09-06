İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası iktidarın 91 milyar dolar harcamasını enflasyona bir gerekçe olarak göstermesini eleştirdi. Deprem sebiyle düzenlenen vergilerde artışa gidildiğini belirten Usta, 2023-2026 arasında vergilerden 101 milyar dolar gelir elde edildiğini; depremin faturasının vatandaşa kesildiğini belirtti.

Erhan Usta'nın açıklaması şöyle:

OVP sunuşunda deprem harcamalarına önemli bir yer ayrılmış.

Enflasyon dolar kurundan daha fazla arttığı için 2026 fiyatlarına göre bir hesap ortaya koyuyorlar. Halbuki her yıl yapılan harcamayı, o yılın ortalama dolar kuruna bölerek bir tutar hesap etmek gerekir.

Böyle yapıldığında biz şunu görüyoruz:

"MİLLET YARASINI SARDI, HAZİNENİN CEBİNE DE 10 MİLYAR DOLAR KOYDU"

2023-2026 döneminde hükümet yetkililerinin deprem için yapıldığını söylediği harcama tutarı 91 milyar dolar.

Aynı dönemde, 2023 Depremi gerekçe gösterilerek yapılan vergi düzenlemeleriyle elde edilen gelir ise 101 milyar dolar.

Yani kimse kusura bakmasın, depremin yarasını millet kendisi sardı. Yetmedi Hazine’nin cebine de 10 milyar dolar koymuş oldu.

"1 YILDA 20 MİLYAR DOLAR İLAVE KAYNAK"

2027 yılında deprem için 13,7 milyar dolar harcama yapılması planlanmış, elde edilecek gelir ise 33,7 milyar dolar civarında. Yani sadece 1 yılda 20 milyar dolar ilave kaynak yaratmış olacak bu millet. Bundan sonraki yıllarda deprem harcamaları bitecek ama deprem nedeniyle arttırılan vergilerden gelir tahsili devam edecek.

Hal böyle iken depremi hala bir mazeret olarak göstermek ciddi bir devlet otoritesine yakışmıyor.