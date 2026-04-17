Muğla’nın Fethiye’de 1999-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve adını Türkiye’ye duyuran Behçet Saatçi, İYİ Parti’den istifa etti. İYİ Parti’ye geçen ilk belediye başkanlarından biri olan Saatçi, istifa açıklamasında dikkat çeken göndermelerde bulundu. İstifa açıklamasında yol ayrımına geldiği partisine ve siyasi iklime sitemlerde bulunan Saatçi, YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada, İYİ Parti’den istifasının bir makam ve mevkii talebinden kaynaklanmadığını ifade etti.

Saatçi, Anahtar Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar hakkında da konuştu. Anahtar Parti’ye geçmek için istifa etmediğini belirten Saatçi, “Şu an hiçbir partiye geçmem söz konusu değil.” dedi. Diğer yandan kulislerden aktarılan bilgilere göre önümüzdeki günlerde Anahtar Parti’nin Saatçi ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Behçet Saatçi sosyal medya hesabından yaptığı istifa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Söz, söz olmayınca, Sözü veren ER olmayınca, Hele birde VEFA olmayınca, Neylersin kalıp orada… Doğrudur, Ankara’da koltuğu olmayanın itibarı olmazmış. Büyük umutlarla kurulan, her safhasında, katkımız olan İyi parti maceramız, buraya kadarmış. Helallikte almam Helallikte vermem