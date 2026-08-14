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Karakaş'ın bugün (14 Ağustos Cuma) 25'inci kuruluş yıldönümü için düzenlenen programda AK Parti'ye katılması bekleniyor.



Siyaset dünyası, İYİ Parti içerisindeki yaprak dökümünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımında yaşanan sert düşüşü konuşuyor. 28. Yasama Dönemi'ne Meral Akşener'in hazırladığı listeyle giren partide, peş peşe gelen istifalar meclis tablosunu da değiştirmeye devam ediyor.





'BU TABLONUN SİYASİ SORUMLUSU AKŞENER’DİR'



Hukukçu Afşin Hatipoğlu, siyasette partiler arası transferler sürerken AK Parti'ye geçeceği kesinleşen İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karkaş'ın istifasından İYİ Parti kurucu başkanı Meral Akşener'i sorumlu tuttu. Hatioğlu X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



''Meral Akşener’in İYİ PArti adına hazırladığı milletvekili listesinden 43 milletvekili 28. Yasama Dönemi’ne başladı. Bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa eden vekil sayısı 16’ya ulaştı. Yani İYİ Parti’nin 28. Dönem’e başlayan milletvekillerinin yaklaşık %40’ı partisinden istifa etmiş durumda. Bu tablonun bir numaralı siyasi sorumlusu Meral Akşener’dir. Siyaseti bırakmış olması bu gerçeği değiştirmez. Çıkıp halktan ve kendi seçmeninden özür dilemelidir. Ortaya çıkan tablo, Akşener açısından tam anlamıyla bir siyasi rezalettir.''

