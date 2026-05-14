Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı son yıllarda Uşak’ta derinleşen altyapı sorunları, ekonomik daralma, plansız şehirleşme ve yatırım eksikliklerine ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, şehrin her geçen gün daha fazla sorunla karşı karşıya kaldığı belirtilerek hem yerel yönetimlere hem de merkezi hükümete çağrıda bulunuldu.

Obalı" vatandaşların günlük yaşamın en temel ihtiyaçlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı ifade edilerek, “Şehrimizin geleceğine dair umutlar giderek azalmaktadır. Son günlerde ülke gündeminde ne yazık ki sürekli olumsuz haberlerle anılan güzel şehrimize ilişkin gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz” dedi.

İYİ Parti teşkilatlarının seçim döneminde mevcut belediye yönetimine ilişkin iddiaları ve kamu kaynaklarının yanlış kullanımına dair tespitleri kamuoyuyla paylaştığı belirtilen açıklamada, vatandaşların uzun yıllardır süren yönetim anlayışından duyduğu rahatsızlık nedeniyle değişim yönünde oy kullandığı ifade etti.

“KAMU KAYNAKLARININ İSRAFINA ASLA MÜSAADE EDİLMEMELİDİR”

Obalı Açıklamada, kamu kaynaklarının kişisel ya da siyasi hesaplarla israf edilmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Konunun yargıya intikal etmiş olması önemlidir. Sürecin bağımsız yargı tarafından titizlikle yürütülmesi ve kamu zararına sebep olan herkesin gerekli cezaları alması, hem kamu vicdanının rahatlaması hem de şehrimizin itibarı açısından son derece önemlidir.”

İktidar partisi temsilcilerinin bugün eleştiri yapmasının samimi bulunmadığı ifade edilen açıklamada, geçmiş dönemlerde kamu kaynaklarının israf edildiğine ilişkin iddialar gündemdeyken sessiz kalındığı savundu.

“UŞAK ESNAFI AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

Obalı Açıklamada, Uşak’ın yalnızca siyasi değil aynı zamanda ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı belirtilerek küçük esnafın büyük sıkıntılar içinde olduğu vurgulandı.

“Artan kiralar, enerji maliyetleri, düşen alım gücü ve ekonomik belirsizlik nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Uşak esnafı, sanayicisi, çiftçisi ve gençleri artık günü kurtaran siyasi tartışmalar değil; somut çözüm, şeffaf yönetim ve samimiyet istemektedir.”

SU KRİZİ VE ALTYAPI SORUNLARI GÜNDEMDE

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Obalı açıklamasında özellikle su krizi ve altyapı yetersizliklerine dikkat çekildi.

Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklarda yaşanan yetersizlikler, eskiyen şebeke sistemi ve yüksek kayıp-kaçak oranları nedeniyle vatandaşların uzun süre su kesintileri yaşadığı ifade etti.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bugün yaşadığımız su krizinin temel sebebi yalnızca kuraklık değildir. Asıl sebep yıllardır süregelen plansızlık, altyapı eksikliği ve günübirlik yönetim anlayışıdır.”

Uşak’ta yapılan yaklaşık 34 baraj ve göletin büyük bölümünün tarımsal sulama amacıyla planlandığı belirtilirken, içme suyu sorununu kalıcı olarak çözecek projelere yeterince öncelik verilmediği savunuldu.

SANAYİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ELEŞTİRİSİ

Obalı Açıklamada, geri dönüşüm sektörünün merkezi olarak bilinen Uşak’ta sanayi kuruluşlarının artan maliyetler ve finansmana erişim sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çevre yatırımlarının geç kalmış adımlar olduğu belirtilirken, şehirde çarpık yapılaşma, trafik yoğunluğu, otopark yetersizliği ve plansız büyümenin yaşam kalitesini düşürdüğü kaydetti.

“Gençlerimiz sosyal ve ekonomik nedenlerle başka şehirlere göç etmekte, Uşak her geçen yıl nitelikli insan kaynağını kaybetmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“UŞAK SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Tarım ve hayvancılık alanında üreticilerin yalnız bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, kırsal bölgelerde yatırım eksikliği nedeniyle ekonomik kayıpların arttığı belirtildi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı açıklamasının sonunda şu çağrılarda bulundu:

Uşak’ın su ve altyapı sorununa kalıcı çözüm üretilmeli,

Şehrin ulaşım ve şehircilik master planı hazırlanmalı,

Sanayi ve üreticilere yönelik somut destek paketleri açıklanmalı,

Genç göçünü önleyecek sosyal ve ekonomik projeler hayata geçirilmeli,

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir politikalar uygulanmalı,

Kamu yatırımlarında Uşak’ın yıllardır yaşadığı ihmal sona erdirilmelidir.

Açıklama, “İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı olarak Uşak’ın sorunlarını görmezden gelen değil, çözüm üreten siyaset anlayışımızla vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” sözleriyle sona erdi.