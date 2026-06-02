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İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine yönelik vize başvurularında yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Dalgın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Önergede, vize başvurularında yaşanan randevu sıkıntıları, süreçlerin uzaması, ek hizmet maliyetleri, aracı kurum uygulamaları ve randevu karaborsası iddiaları yer aldı.

“VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLİYOR”

Vize başvuru süreçlerinde yaşanan sıkıntıların artık sıradan bir idari aksaklık olmaktan çıktığını belirten Dalgın, randevu bulunamaması, başvuruların aylarca sonuçlanmaması ve ek hizmetlerin fiilen zorunluymuş gibi sunulmasının vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Bu durumun yalnızca bireysel mağduriyet yaratmadığını ifade eden Dalgın, iş insanlarından öğrencilere, kültürel temaslardan aile ziyaretlerine kadar geniş bir kesimin süreçten olumsuz etkilendiğini kaydetti.

LİGHTHOUSE REPORTS ARAŞTIRMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Dalgın, soru önergesinde uluslararası araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports öncülüğünde hazırlanan bir araştırmaya da atıfta bulundu. Araştırmada, vize başvurularında görev alan dış hizmet sağlayıcılarına ilişkin çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirtti.

Önergede, VFS Global’in başvuru sahiplerini yüksek maliyetli ek hizmetlere yönlendirdiği, kısa mesaj, kurye, çıktı, tarama ve premium salon gibi hizmetlerin bazı ülkelerde fiilen zorunluymuş gibi sunulduğu yönündeki iddialara yer verildi.

Ayrıca botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevuların bloke edilerek daha sonra satıldığı, kişisel verilerin korunması ve yolsuzluk risklerine ilişkin iddiaların da araştırılması gerektiği vurgulandı.

“YAPISAL BİR MESELEYE DÖNÜŞTÜ”

Burak Dalgın, vize başvurularında yaşanan sorunların artık yalnızca teknik veya idari bir problem olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, konunun vatandaşların seyahat özgürlüğünü, ekonomik ilişkilerini, eğitim olanaklarını ve kültürel temaslarını doğrudan etkileyen yapısal bir mesele haline geldiğini ifade etti.

BAKANLIĞA ŞİKÂYET ENVANTERİ SORUSU

Dalgın, Dışişleri Bakanlığı’nın VFS Global ve benzeri dış hizmet sağlayıcılar üzerinden yapılan başvurulara ilişkin bir şikâyet envanteri tutup tutmadığını sordu. Son üç yılda Bakanlığa ulaşan şikâyet sayısının ve bu şikâyetlerin hangi ülkelerde yoğunlaştığının açıklanmasını istedi.

AB VE SCHENGEN ÜLKELERİYLE TEMASLAR GÜNDEMDE

Soru önergesinde, VFS Global ve benzeri şirketlerle ilgili iddialar konusunda Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleri nezdinde herhangi bir diplomatik girişimde bulunulup bulunulmadığı da soruldu.

Dalgın, bu temasların yapılıp yapılmadığının ve somut sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ederken, vize başvuru süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik hangi güvence ve denetim mekanizmalarının talep edildiğinin açıklanmasını istedi.

VİZESİZ SEYAHAT MÜZAKERELERİ HANGİ AŞAMADA?

Önergede ayrıca Schengen vizesi başvurularında yaşanan randevu sıkıntıları, yüksek ret oranları ve artan maliyetlere karşı son üç yılda Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeler nezdinde hangi girişimlerin yapıldığı soruldu.

Dalgın, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vizesiz seyahat konusunda yürütülen müzakerelerin hangi aşamada olduğunun da kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.