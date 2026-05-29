İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı paylaştı.

Genel Başkan Dervişoğlu, yaptığı açıklamada İstanbul'un tarihi ve küresel önemine vurgu yaparak, fethin bir çağın kapanıp yeni bir dönemin açılmasına vesile olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlar boyunca medeniyetlerin hayalini süsleyen, dünyanın göz bebeği aziz İstanbul’un; bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan fethinin 573. yılını kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."