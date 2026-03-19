

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memleketi Fatsa’da cadde gezisi gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Dervişoğlu, gezi sonrası Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda kısa bir açıklama yaptı.

Karadeniz programı kapsamında memleketine geldiğini belirten Dervişoğlu, ziyaretinin siyasi bir amaç taşımadığını ifade ederek, “Memleketime geldim arife gününden bir gün önce. Karadeniz programım vardı, biliyorsunuz ondan öncesinde de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde illeri ziyaret ettim. Şimdi geldim dostlarla hasbihal edelim diye. Herhangi bir siyasi amacı olmayan bir ziyaret. Sevdiklerimi gördüm, onlarla kucaklaştım” dedi.

ENVER YILMAZ’DAN SERT ÇIKIŞ: “TÜRKİYE’NİN EN PAHALI SUYUNU İÇİYORSUNUZ!”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleşen partisinin Ünye ilçe başkanlığı programında konuştu.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, genel başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşen partisinin Ünye ilçe başkanlığı programında konuştu. 2024 yılında gerçekleşen mahalli idareler seçimlerine değinen Yılmaz, seçim günü Ordu’da yaklaşık 2 kişiden birinin oyunu aldıklarını ancak bazı ilçelerde oyları, sandıklardan çuvallara geçerken ‘’zapt edemediklerini’’ belirtti. Oluşan tabloda mevcut Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimine eleştiriler yönelten Yılmaz ‘’Bu tabloda ne oldu? Orduluların yüzü mü ağardı? Hizmetler katlandı mı?’’ dedi.

‘’TÜRKİYE’NİN EN PAHALI SUYU’’



Enver Yılmaz, ilk olarak kamuoyunun gündemini de oldukça meşgul eden Ordu’daki su ücretlerine değindi: ‘’ Ordulular, Ünyeliler devam eden belediye yönetimiyle hizmetlerini katlayarak devam mı ettirdiler yoksa olduğu yerde mi kaldı? Ünye Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor. Şu an itibariyle en pahalı suyu kullanıyorsunuz’’ dedi.

ÜNYE-AKKUŞ YOLUNDAKİ HEYELANA DA DEĞİNDİ



Yılmaz, görevde olduğu 2016 yılında Ünye Organize Sanayi Bölgesi için yer kamulaştırması yaptıklarını belirterek ‘’Bazı ilçeler 2. Ve 3. OSB açmışken Ünye hala 1. OSB’nin fiili açılışını gerçekleştiremedi’’ dedi.

Ünye-Akkuş yolunda uzun süredir çalışmaların bitirilemediğini söyleyen Yılmaz, yaşanan şiddetli yağışlar sonucu yaşanan heyelanı hatırlatarak ‘’15-20 yıldır bu yolu bitirilemedi, devlet de ciddi yatırım yaptı. Ancak hemen Ünye’nin çıkışında devasa bir heyelan oldu ve o heyelana müdahale edecek irade dahi olmadı’’ dedi.