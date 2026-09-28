Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



İYİ Parti Dinar İlçe Başkanı Murat Ataş, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak iktidara ve ilgili bürokratlara sert tepki gösterdi.

Ataş, açıklamasında söz konusu krizin doğrudan 550 bin, dolaylı olarak ise milyonlarca vatandaşı etkilediğini belirterek, iddialara konu olan meblağın 20 milyar doların üzerinde olduğunu vurguladı.

"165 MİLYON TL YATIRILIP 2 MİLYAR TL ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın iddiaların ardından görevinden istifa ettiğini hatırlatan Ataş, kamuoyuna yansıyan rakamlara dikkat çekti:

"Fatma Betül Sayan ve eşinin Tera Fonları üzerinden 165 milyon TL civarında bir parayı fona yatırdığı, 5-6 ay gibi kısa bir sürede 2 milyar TL’nin üzerinde bir parayı geri çektiği iddia edilmektedir. Sanayici veya fabrika sahibi olmayan bu kişilerin bu kadar büyük meblağlara nasıl ulaştığı açıklanmalıdır. Bu durum açıkça bir soygun ve ahlaksızlık düzenidir."

"İSTİFA ETMEKLE KURTULAMAZLAR"

Usulsüzlük iddialarına karışan isimlerin sadece istifa ederek sorumluluktan kaçamayacağını belirten Ataş, söz konusu paraların son kuruşuna kadar milletin kasasına geri kazandırılması gerektiğini ifade etti. Skandala karışan diğer siyasetçi ve bürokratların da derhal açıklanması çağrısında bulundu.

"SEÇİM, DOLAR SAYANLARLA AY SONUNU GETİREMEYENLERİN SEÇİMİ OLACAK"

Yaklaşan ilk seçimlerin toplumsal bir hesaplaşma olacağını savunan İYİ Parti Dinar İlçe Başkanı Murat Ataş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Önümüzdeki ilk seçim; haksız ve hukuksuz şekilde balya balya dolar sayanlarla, ay sonunu getirmek için gün sayan vatandaşlarımızın seçimi olacaktır. İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde, büyük Türk milletinin hakkını ve hukukunu korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu milletin hakkını gasp eden haramzadelere mutlaka hesap soracağız."