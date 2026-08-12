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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında “Terörsüz Türkiye” süreci ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak ifade edilen düzenlemeye ilişkin partisinin görüşlerini açıkladı.

İYİ Parti’nin sürecin başından bu yana tutumunun değişmediğini belirten Kılınç, terör örgütleriyle müzakere ve pazarlık yapılamayacağını savundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilemeyeceğini ifade eden Kılınç, yürütülen sürece sert tepki gösterdi.

Kılınç, açıklamasında sürecin devletin terör karşısındaki tavrını değiştirmeye yönelik olduğunu öne sürerek, silahla elde edilemeyenlerin siyaset yoluyla elde edilmesine imkan tanınmaması gerektiğini söyledi. Şehitlerin emaneti, gazilerin onuru, milli egemenlik ve üniter devlet yapısının pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ”

İYİ Parti’nin Türk milletinin, Cumhuriyetin, milli egemenliğin, hukukun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün yanında olduğunu dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Millî egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde ilk günden itibaren aynı tutumu sürdürdüklerini belirten Kılınç, “Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. İYİ Parti buradadır. İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir” ifadelerini kullandı.

BİLECİK MİLLETVEKİLLERİNE MESAJ: “TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Açıklamasının Bilecik’e ilişkin bölümünde ilçe başkanları, parti yöneticileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte süreci yakından takip edeceklerini belirten Kılınç, Bilecik milletvekillerine de mesaj verdi.

Kılınç, “Bilecik’te bu süreçte kim imza atarsa atsın, iki tane milletvekilimiz var, yaptıklarını takip edeceğiz, takipçisi olacağız” dedi.

Kılınç, açıklamasını sürece geçit vermeyeceklerini belirterek tamamladı ve “İhanetin zaman aşımı yoktur” ifadelerini kullandı.