Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarındaki tek katlı binada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiye eri alevleri unuttu: Önce Türk Bayrağı’nı kurtardı - Resim : 1

İtfaiyeciler, yangına müdahale edip alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında binanın duvarında asılı bulunan Türk bayrağı, zarar görmemesi amacıyla bulunduğu yerden, itfaiyeci tarafından indirilip, korumaya alındı.

İtfaiye eri alevleri unuttu: Önce Türk Bayrağı’nı kurtardı - Resim : 2

Çalışmalardan sonra yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak binada zarar meydana geldiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.