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Kaynak: AA

"Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu" kapsamında İtalyan askeri birliklerinin de görev yaptığı Taif Hava Üssü, gece saatlerinde hedef alındı.

Konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme yapan Bakan Crosetto, üssün merkezinden uzak bir bölgesinde park halinde olan F-2000 tipi savaş uçağının vurulduğunu, ancak hiçbir İtalyan personelinin olaydan zarar görmediğini vurguladı. Crosetto, uçağın haricinde üste yer alan diğer altyapı ve askeri araçlarda herhangi bir hasar tespit edilmediğinin altını çizdi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ TEYİT EDİLDİ, ÜST DÜZEY RAPOR İSTENDİ

Yaşanan sıcak gelişmenin ardından İtalya tarafında güvenlik ve durum değerlendirmesi süreçleri hızlandırıldı. Savunma Bakanı Crosetto; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanı (COVI) Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan sahadaki güncel durum ve olası operasyonel adımlar hakkında acil bir rapor talep etti.

Askeri personelin can güvenliğinin birinci öncelik olduğunu belirten Crosetto, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Personelimizin emniyetini sağlamaya yönelik tüm güvenlik protokollerinin halihazırda devrede olduğu tarafıma yeniden teyit edilmiştir. Çok kısa bir süre içerisinde Savunma Bakanlığında gerçekleştirilecek toplantıda kapsamlı bir brifing alacağım. Yaşananlar, askerlerimizin tam korumasının sağlanması ve gerekli sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi adına büyük bir titizlikle izlenmektedir."

BÖLGEDE TIRMANAN HUSİ GERİLİMİ

Taif Hava Üssü'ne yönelik bu saldırı, Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husilerin bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığı bir döneme denk geliyor. Husiler, son günlerde Suudi Arabistan topraklarına yönelik balistik füze ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) operasyonlarına hız vermiş durumda.