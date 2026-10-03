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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. 5 Ekim Pazartesi günü yapılacak mücadelede Polonyalı Szymon Marciniak görev alacak.

İtalya’nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.45’te başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak üstlenecek.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Karol Arys görev alacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonundan Piotr Lasyk bulunacak. İsviçre Futbol Federasyonundan Lukas Fahndrich ise AVAR görevini üstlenecek.