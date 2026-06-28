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Trabzonspor'da Ernest Muçi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililerin bonservisini 8.5 milyon euro karşılığında aldığı Arnavut yıldız için Serie A ekibi Napoli devreye girdi.

NAPOLİ'DEN DEV TEKLİF

Haberde yer alan bilgilere göre İtalyan ekibi, 25 yaşındaki 10 numara için Trabzonspor'a 16 milyon euro + 1 kiralık futbolcu önerdi.

Taraflar arasında önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Ernest Muçi, lig ve kupa olmak üzere toplam 15 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Bordo-mavili yönetim, başarılı performansın ardından oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Beşiktaş'tan 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.