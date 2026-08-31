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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Çorum FK’yı konuk etti.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol düellosu yaşanırken, siyah-beyazlılar rakibini 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Alanyaspor karşısında aldığı sürpriz yenilginin ardından taraftarının önüne çıkan Beşiktaş, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Çorum FK ise ikinci yarıda bulduğu gollerle oyuna tutunmaya çalışsa da deplasmandan puan çıkaramadı.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 9. dakikada Vaclav Cerny’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Orkun Kökçü’nün kullandığı korner sonrası gelişen pozisyonda Djalo’nun kafa vuruşu direkten döndü. Devam eden atakta Agbadou’nun içeri çevirdiği topu Cerny kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Cerny böylece Beşiktaş’ın Süper Lig’deki son üç golünün tamamına imza atan isim oldu.

VLAHOVİC PENALTIYLA FARKI AÇTI

Beşiktaş, 40. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.

Murillo’nun şutunda topun Penetra’nın dirseğine çarptığı gerekçesiyle hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada topun başına geçen Dusan Vlahovic, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 2-0’a getirdi.

Siyah-beyazlılar soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.

ÇORUM FK FARKI BİRE İNDİRDİ

İkinci yarının başında Çorum FK oyuna ortak olmaya çalıştı.

50. dakikada Nübel, Cengiz Ünder’in etkili şutunda yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Ancak 52. dakikada Mohammed Diomande sahneye çıktı. Uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Diomande, skoru 2-1’e taşıdı.

Bu gol aynı zamanda Beşiktaş’ın bu sezon iç sahada kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

VLAHOVİC HAT-TRİCK YAPTI

Çorum FK’nın umutlandığı anların ardından Beşiktaş yeniden farkı açtı.

59. dakikada savunmadan seken top Vlahovic’in önünde kaldı. Sırp golcü, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla skoru 3-1 yaptı.

66. dakikada ise Vlahovic bir kez daha fileleri havalandırdı. Ceza sahası içinde boşta kalan topu iyi takip eden yıldız oyuncu, yaptığı vuruşla kendisinin üçüncü, Beşiktaş’ın dördüncü golünü kaydetti.

Böylece Vlahovic, Beşiktaş formasıyla iç sahada ilk kez 11’de başladığı karşılaşmada hat-trick yapmış oldu.

İLHAN FAKILI’DAN İLK GOL

Beşiktaş, 74. dakikada farkı dörde çıkardı.

Olaitan’ın hazırladığı pozisyonda topu alan İlhan Fakılı, ceza sahası çaprazından yaptığı yerden vuruşla ağları buldu.

Genç futbolcu bu golle Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı ve skor 5-1’e geldi.

ÇORUM FK İKİNCİ GOLÜNÜ MAMİC İLE BULDU

Karşılaşmanın 77. dakikasında Çorum FK bir gol daha buldu.

Cengiz Ünder’in ortasında Ermin Mamic kafayla topu ağlara göndererek skoru 5-2’ye taşıdı.

MURİLLO SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş, 83. dakikada Murillo’nun golüyle farkı yeniden açtı.

Hızlı gelişen hücumda yapılan etkili paslaşmaların ardından İlhan Fakılı’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Panamalı sağ bek, sağ ayağıyla yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.

Murillo’nun golüyle skor 6-2’ye geldi ve karşılaşmanın sonucu da bu golle belirlendi.

BEŞİKTAŞ’TAN KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla Beşiktaş, Alanyaspor yenilgisinin ardından ligde yeniden galibiyetle tanıştı.

Siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında aldığı farklı galibiyetle taraftarına moral verdi.

Çorum FK ise Galatasaray deplasmanında aldığı puanın ardından çıktığı Beşiktaş karşılaşmasından eli boş ayrıldı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltti.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel,Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' İlk düdük çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

BEŞİKTAŞ İLK DAKİKADA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

1' Olaitan'ın kale sahasına ortasında, Murillo topa dokunamadı.

ÇORUM FK TEHLİKELİ GELDİ

6' Arka direğe açılan ortada Emircan kafayı vurdu, Murillo'ya çarpan top devamında uzaklaştırıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI, İLK GOL GELDİ

9' Vaclav Cerny'nin golü ile Beşiktaş, Çorum FK karşısında öne geçti

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

14' Merkezden etkili gelen siyah-beyazlılar, Trossard'ın pasında ceza yayının hemen sol gerisinde topla buluşan Vlahovic'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

ÇORUM FK PENALTI BEKLEDİ

17' Çorum FK'nın kullandığı kornerde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşu auta çıktı. Konuk ekip, pozisyon sırasında Murillo'nun elle oynadığını öne sürerek penaltı bekledi.

VLAHOVIC DEĞERLENDİREMEDİ

18' Rıdvan ön direğe ortasını yaptı. O noktaya hareketlenen Vlahovic topa dokunmak istedi fakat top kaleci Felipe'de kaldı.

SON ANDA AGBADOU

23' Emircan, ceza sahasına girdi ve son çizgiden kale sahasına pasını verdi ancak Agbadou, top Ramirez'e gelmeden önce araya girdi

BEŞİKTAŞ YİNE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

32' Vlahovic'in şutunda kaleci Felipe gole izin vermedi. İkinci pozisyonda ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Orkun'un vuruşu, savunmaya çarparak kornete gitti.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

35' Orkun'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trossard, topu çekti ve kale ağzına yaptığı ortada Murillo'nun vuruşu direkten döndü

VAR İNCELEMESİ

41' Maçın hakemi, Penetra'nın pozisyonunu incelemek için VAR monitörünün başına geldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANIYOR

42' Çağdaş Altay, Penetra'nın topu eliyle oynadığını tespit ederek beyaz noktayı gösterdi

BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARIYOR

43' Siyah-beyazlılarda penaltıyı kullanan Vlahovic, sakın bir vuruş ile topu meşin yuvarlağa gönderdi.

İLK YARI BİTTİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı Çorum FK'nın vuruşu ile başladı

ÇORUM FK FARKI BİRE İNDİRDİ

52' Topu soluna alan Diomande, sol ayağıyla harika vurdu. Topu ağlarla buluşturdu

OLAITAN'DAN MUHTEŞEM HAREKETLER

54' Beşiktaş'ta kendi savunma bölgesinden topla buluşup rakiplerini tek tek sıyrılan Olaitan, ceza alanının sol çaprazındaki Trossard'a aktardı. Trossard'ın ön direğe gönderdiği şut, defansa müdahale edip dışarı çıktı ve korner kazandırdı.

VLAHOVİC YİNE SAHNEDE, FARK İKİYE ÇIKIYOR

60' Savunmadan seken topu önünde bulan Dusan Vlahovic, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

DUSAN VLAHOVIC'TEN HATTRICK

66' Beşiktaş farkı üçe çıakrdı. Savunmadan seken top Vlahovic'in önünde kaldı, sol ayağı ile yaptığı vuruş ile topu ağlarla buluşturdu

BEŞİKTAŞ İLHAN FAKILI İLE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

73' Olaitan, rakip savunma ile girdiği ikili mücadelenin ardından topu kaybetmedi ve ceza sahasının sağına pasını vererek İlhan'ı gördü. İlhan sağ çaprazdan yaptığı vuruş ile topu ağlarla buluşturdu.

ÇORUM FK ATTI, GOL DÜELLOSU DEVAM EDİYOR

77' Cengiz Ünder'in ortasında Mahmic kafayı vurdu topu meşin yuvarlağa gönderdi.

GOL YAĞMURU DEVAM EDİYOR

83' Beşiktaş farkı tekrardan dörte çıkartıyor. İlhan'ın sol çaprazına bıraktığı pasta Murillo sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı ve topu meşin yuvarlağa gönderdi.

VAR İNCELEMESİ, GOL İPTAL

88' Maçın hakemi, Beşiktaş'ın yedinci golünde potansiyel bir ofsayt tespit etti ve Poku'nun kaydettiği gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi