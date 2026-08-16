Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'BAZI YOGUNLUKLAR NEDENİYLE ROTASYON YAPTIM'

İtalyan teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bir mücadelenin başlangıcı. Lig çok güzel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İlk maçta güzel bir iş yapmak istiyoruz.

Şu ana kadar hedefimiz Avrupa maçları oldu. İlk hedefimiz Avrupa'ydı, bunu başardık. İki farklı rakibe karşı oynadık, fiziksel rakiplerdi. Lig çok daha farklı. Ligdeki rakipler, oyun sistemleri farklı.

Eyüpspor'a karşı hazırlanmak için iki gün süremiz vardı. Çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Avrupa'daki rakiplerimize göre çok daha farklı bir rakip. Bazı yorgunluklar nedeniyle rotasyon yaptım. Perşembe günü tekrar maç var. İyi bir başlangıç istiyoruz. Lige iyi başlamak çok önemli."