Gazeteci Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi’nden ayrıldığını duyurdu. Pazarcı’nın ayrılığı, kızının çakarlı lüks araç videosu ve sonrasında sosyal medyada yaptığı “it kopuk” çıkışıyla gündeme gelmesinin ardından geldi.
Tepki çeken açıklamaların ardından yaklaşık 3 ay izne çıkarılan Pazarcı’nın, gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.
Pazarcı yaptığı açıklamada, “Akşam Gazetesi’nden anlaşıp ve Ankara’daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda’ya yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
TARTIŞMALI PAYLAŞIM SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU
Emin Pazarcı’nın kızı tarafından paylaşılan çakarlı lüks araç videosu sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı. Görüntülere yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Pazarcı’nın kullandığı ifadeler kamuoyunda yoğun eleştiri almıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Pazarcı’nın görevine ara verildiği açıklanmış, süreç sonunda ayrılık kararı alınmıştı.