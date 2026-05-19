Ankara’da görev yaptığı ortaokuldaki öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla 38 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan teknoloji tasarım öğretmeni A.Ö.’nün dosyasında istinaf süreci devam ediyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet verdiği 5 öğrenciden 4’ü yönünden beraat kararı verilmesini talep etti.

Savcılık görüşünde, söz konusu dört mağdur bakımından “her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı” değerlendirmesine yer verildi.

BİR MAĞDUR İÇİN CEZA TALEBİ SÜRDÜ

Savcı, bir öğrenci yönünden ise farklı değerlendirme yaptı. Görüşte, mağdurun anlatımının tanık beyanıyla desteklendiği ve sanığın davranışlarının “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Ancak ilk derece mahkemesinin uyguladığı “zincirleme suç” hükümlerinin oluşmadığı yönünde görüş bildirildi.

Dava dosyasına göre, 2025 yılında bazı öğrencilerin öğretmenin kendilerine yönelik fiziksel temaslarından rahatsız olduklarını okul yönetimine bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, mağdur çocukların ifadeleri, tanık anlatımları ve WhatsApp yazışmalarını dikkate alarak sanık öğretmen A.Ö.’ye toplam 38 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Sanık öğretmen ise suçlamaları reddederek öğrencilere yalnızca “evlat sevgisiyle” yaklaştığını savunmuştu. İstinaf mahkemesinin bugün yapılacak duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.