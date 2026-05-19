Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Almanya, NATO’nun güneydoğu kanadındaki savunma kapasitesini artırmak amacıyla Türkiye’ye patriot hava savunma sistemi konuşlandırma kararı aldı.

Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patriot sistemleriyle birlikte yaklaşık 150 askerin de Türkiye’ye gönderileceği bildirildi. Görevin NATO’nun entegre hava ve füze savunma ağı kapsamında yürütüleceği ifade edildi.

ABD BİRLİĞİNİN YERİNİ ALACAK

Boris Pistorius, konuşlandırmanın NATO içindeki görev paylaşımının bir parçası olduğunu belirterek Almanya’nın ittifak içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Pistorius, gönderilecek Alman patriot birliği ve askerlerin, halihazırda Türkiye’de bulunan ABD birliğinin yerini alacağını açıkladı.

Alman Savunma Bakanlığı ayrıca kurulacak “Hava ve Füze Savunma Görev Gücü”nün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde çalışacağını duyurdu.

Mevcut planlamaya göre Alman patriot sistemlerinin Haziran 2026’da göreve başlaması ve Eylül 2026’ya kadar Türkiye’de konuşlu kalması bekleniyor.