İmamoğlu'ndan Yerebatan Sarnıcı tahliyesine sert tepki: Sizin de malınıza çökerler

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "Utanç verici! Bugün diplomamı iptal eden zihniyet, yarın sizin malınıza, mülkünüze, paranıza, işinize el koyar demiştim. Asırlardır şehr-i emanete, İBB’ye ait olan; İBB Miras’ın olağanüstü restorasyonu ile 16 milyon’a ait Yerebatan Sarnıcı’na da göz koydular, el koydular. İşte gelinen nokta budur. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.