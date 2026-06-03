Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın VGM'ye devredilmesine geçmişte söylediği sözleri hatırlatarak tepki gösterdi.
İmamoğlu'ndan Yerebatan Sarnıcı tahliyesine sert tepki: Sizin de malınıza çökerler
İBB'nin restore ettirip turizme kazandırdığı ve adeta turist çekim merkezi haline gelen Yerebatan Sarnıcı, geçtiğimiz gün tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşanan duruma, "Size demiştim" diyerek tepki gösterdi.Derleyen: Aykut Metehan
İmamoğlu, "Asırlardır şehr-i emanete, İBB’ye ait olan; İBB Miras’ın olağanüstü restorasyonu ile 16 milyona ait Yerebatan Sarnıcı’na da göz koydular, el koydular. İşte gelinen nokta budur" dedi.
İstanbul'daki simge tarihi yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın yönetiminin İBB'den alınmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "Utanç verici! Bugün diplomamı iptal eden zihniyet, yarın sizin malınıza, mülkünüze, paranıza, işinize el koyar demiştim. Asırlardır şehr-i emanete, İBB’ye ait olan; İBB Miras’ın olağanüstü restorasyonu ile 16 milyon’a ait Yerebatan Sarnıcı’na da göz koydular, el koydular. İşte gelinen nokta budur. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.