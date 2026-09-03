Kaynak: ANKA

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ağustos 2026 enflasyon verilerini duyurmasının ardından Eylül 2026 Enflasyon Haber Bülteni’ni yayımladı. DİSK-AR tarafından yayımlanan bültende, ağustos ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığı ve baz etkisine bağlı artış hızındaki yavaşlamanın fiyatların düşmesi anlamına gelmediği ifade edildi.

Bültende TÜİK verilerine göre TÜFE’deki aylık değişim oranının yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 olarak gerçekleştiği ifade edilerek, TÜFE’deki değişimin Ağustos 2026’da on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 22,07 oranında açıklandığı belirtildi.

Bültende, ağustos ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığı vurgulandı. Baz etkisiyle enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediği vurgulanan bültende, "Enflasyon dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" ifadelerine yer verildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Harcama gruplarındaki değişimlere yer verilen bültende, Ağustos 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubunun yüzde 53,44 ile eğitim olduğu bildirildi. Aylık en yüksek artışın görüldüğü harcama grubunun da yine yüzde 8,62 ile eğitim olduğu, ikinci grubun ise yüzde 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün olarak gerçekleştiği aktarıldı.

FİYATLARIN DÜŞMEDİ

Türkiye’de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyonun dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı vurgulanan bültende, "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" ifadelerine yer verildi.

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiği ifade edilen bültende, 2026 Ağustos ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığı vurgulandı.