DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerinin ardından hazırladığı “İşsizliğin Görünümü Raporu”nu yayımladı.
DİSK-AR korkutucu tabloyu açıkladı: Geniş tanımlı işsiz sayısı rekor kırdı
TÜİK’in Temmuz 2026 verilerini değerlendiren DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 305 bine, işsizlik oranının ise yüzde 30,6’ya yükseldiğini bildirdi. Rapora göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40’a ulaşırken, iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bin oldu.Kaynak: ANKA
Rapora göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 seviyesinde kalırken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30,6’ya fırladı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark ise 22,5 puana kadar çıktı.
TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2026’da bir önceki aya kıyasla 24 bin artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 305 bine ulaştı.
Dar tanımlı işsiz sayısında son iki yılda sınırlı bir gerileme yaşansa da geniş tanımlı işsizlikteki artış dikkat çekti. Temmuz 2024’te 10 milyon 903 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, Temmuz 2025’te 12 milyon 328 bine çıktıktan sonra Temmuz 2026’da 12 milyon 305 bin olarak gerçekleşti. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısında son iki yılda yaşanan toplam artış 1 milyon 402 bin kişiyi buldu.
KADIN İŞSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Raporda en dikkat çekici verilerden biri de kadın işsizliği oldu. Geniş tanımlı kadın işsizliği oranı yüzde 40 seviyesine kadar yükseldi.
Atıl işgücü ve eksik istihdamın tablosunu da ortaya koyan rapora göre, 4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak istediğini belirtirken; çalışmaya hazır olmasına rağmen iş bulamayanların sayısı 5 milyon olarak kaydedildi. İş aramaktan vazgeçen ve iş bulma umudunu tamamen kaybedenlerin sayısı ise 831 bine ulaştı.
GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK NEDİR?
Geniş tanımlı işsizlik, sadece aktif olarak iş arayanları değil, çalışmaya hazır olduğu halde çeşitli nedenlerle iş aramayanları ve eksik istihdam edilenleri de kapsayan daha kapsamlı bir işsizlik ölçümüdür.
Bu tanım şunları kapsar:
İş aramayan ama çalışmaya hazır olanlar: İş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayanlar.
Mevsimlik çalışanlar: Yılın sadece belirli dönemlerinde çalışanlar.
Eksik istihdam edilenler: İstediği kadar çalışamayanlar veya yeteneklerinin altında bir işte çalışanlar.
Bu nedenle geniş tanımlı işsizlik oranı, toplumda gerçek işsizlik hissiyatını daha doğru şekilde yansıttığı düşünülür