DİSK-AR korkutucu tabloyu açıkladı: Geniş tanımlı işsiz sayısı rekor kırdı

KADIN İŞSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda en dikkat çekici verilerden biri de kadın işsizliği oldu. Geniş tanımlı kadın işsizliği oranı yüzde 40 seviyesine kadar yükseldi.

Atıl işgücü ve eksik istihdamın tablosunu da ortaya koyan rapora göre, 4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak istediğini belirtirken; çalışmaya hazır olmasına rağmen iş bulamayanların sayısı 5 milyon olarak kaydedildi. İş aramaktan vazgeçen ve iş bulma umudunu tamamen kaybedenlerin sayısı ise 831 bine ulaştı.