Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Haluk Levent “Dernekler Kanunu'na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları kapsamında hakkında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın “2025/53115 sayılı” olduğu yani soruşturmanın 2025 yılında başlatıldığı anlaşıldı.

Savcılık açıklamasında Haluk Levent’e ilişkin suçlamalar şöyle anlatıldı:

“Derneğin kurucu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı…”

YENİÇAĞ, Haluk Levent’in AHBAP bağlantılı şirket belgelerine ulaştı.

Haluk Levent 2017 yılında AHBAP derneğini kurdu.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli Hatay başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen büyük depremlerden sonra AHBAP adı öne çıktı ve büyük bir yardım topladı.

Depremden sonra AHBAP derneği tarafından 24 Mayıs 2023’te Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık Ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu.

25 milyon Türk Lirası sermaye bedeli ile kurulan şirketin ortakları arasında Haluk Levent, Hüseyin Küçük, Aytül Anlar ve Tarık Altun yer aldı.

İşte belge:

BELGELERDEKİ 2025 AYRINTISI!

Ticaret Sicil kayıtlarına göre, Haluk Levent’in başında olduğu “Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık Ve İnşaat Anonim Şirketi” ile ilgili son karar 11 Nisan 2025’te alındı.

YENİÇAĞ’ın ulaştığı belgeye göre, 2025 yılında alınan “Yönetim ve temsil” ile ilgili kararda, Haluk Levent’in uzun yıllardır avukatlığını yapan Hüseyin Küçük’ün görevini bıraktığı görüldü.

Avukat Hüseyin Küçük’ün yanı sıra yönetimde olduğu görülen Tarık Altun ve Betül Öztulum Tukay’ın da görevlerinin sonlandırıldığı görüldü.

Savcılık açıklamasında ise soruşturmanın 2025 yılında başlatıldığına dikkat çekilmişti.

İşte belge: