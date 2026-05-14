Nisan ayında İstanbul'un iki büyük halinde tam bir lojistik operasyonu yaşandı. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 72 bin 630 ton meyve ve 130 bin 201 ton sebze satışa sunuldu. Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde nisanda 35'i meyve, 47'si sebze olmak üzere toplam 82 çeşit ürün satıldı. Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 31'i meyve ve 46'sı sebze olmak üzere toplam 77 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde nisanda satış için getirilen 153 bin 99 ton ürünün 53 bin 554 tonunu meyve, 99 bin 545 tonunu da sebze oluşturdu. Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 49 bin 732 ton ürünün 19 bin 76 tonu meyveden, 30 bin 656 tonu da sebzeden oluştu. İki halde geçen ay 72 bin 630 ton meyve ve 130 bin 201 ton sebze olmak üzere toplamda 202 bin 831 ton ürün satışa sunuldu.

Sebze ve Meyvenin "Top 10" Listesi

İstanbulluların damak tadı nisan ayında şu sıralama ile şekillendi:

Meyve Grubu (Ton):

1. Portakal: 11.785

2. Çilek: 11.703 (Portakalı kıl payı takip etti)

3. Muz: 10.419

4. Elma: 10.010

5. Limon: 6.767

Sebze Grubu (Ton):

1. Domates: 24.662

2. Salatalık: 17.016

3. Patates: 15.293

4. Biber: 10.567

5. Patlıcan: 8.711

Nisan ayında bazı ürünler adeta "mücevher" fiyatıyla yarıştı. Hal fiyatlarına göre ayın en lüks ürünü 650 TL ile kiraz oldu. Onu 308 TL ile erik ve 283 TL ile şeftali takip etti. 265 lirayla kayısı, 254,69 lirayla üzüm, 236,25 lirayla nektarin, 203,21 lirayla dut, 178,50 lirayla yaprak ve 156,25 lirayla ayva da sıralamaya dahil oldu.

Halin en çok satan sebzesi olan domates, ortalama 160,13 TL'lik kilogram fiyatıyla nisan ayının en çok konuşulan kalemi oldu. Buna karşılık sofraların temel direği olan kuru soğan 12,25 TL, patates ise 21,44 TL ile daha ulaşılabilir seviyelerde kaldı.

Meyve Tezgahında Fiyatlar (Ortalama/Kg):

Portakal: 31,56 TL

Çilek: 96,56 TL

Muz: 87,04 TL

Karpuz: 50,69 TL