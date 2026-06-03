Fatih Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdı. Mahallede yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’un göbeğinde meydan savaşı: Yumruklar ve bıçaklar havada uçuştu
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İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu gruplar arasında çıkan bıçaklı ve yumruklu kavga mahallede büyük panik yarattı. Dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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