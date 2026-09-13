Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Sarıyer Kaymakamlığı, son meteorolojik veriler doğrultusunda bugün ilçede denize girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Kaymakamlıktan gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiğini ifade ederek "Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazar günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" açıklaması geldi.

Beykoz Kaymakamlığı da, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi, denize girmenin yasaklandığını belirtti.