İstanbul Valisi Davut Gül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Üsküdar’da gerçekleştirdiği mitingde şahsını hedef alan iddialarına ilişkin sanal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı. Kamu görevlisi olarak sorumluluğunun hukuki sınırlar içinde kalmak olduğunu vurgulayan Gül, gerçeğe aykırı kanaat oluşmaması adına Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçim sürecini hukuki dayanaklarıyla aktardı.
"YASAL SÜRE GEÇİRİLMEDEN SEÇİM YAPILDI"
Sürecin mahkeme kararları doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Vali Gül, ilk seçime ilişkin İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası yasal takvimin işletildiğini söyledi. Gül, açıklamasında şu detaylara yer verdi:
“Sayın Özel,
Siyasi partiler arasındaki yarışa, siyasi tartışmalara ve kişilerin demokratik tercihlerine müdahil olmak
ne görevimdir ne de bugüne kadar benimsediğim bir tutumdur. Kamu görevlisi olarak sorumluluğum,
görevimi hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ve siyasi tartışmaların dışında yerine getirmektir.
Ancak mitinginizde şahsımın ismini açıkça zikrederek Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci
üzerinden birtakım suçlamalarda bulunmanız karşısında sessiz kalmam, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir
kanaatin oluşmasına sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle, herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak
amacıyla değil, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve gerçeklerin tüm açıklığıyla ortaya konulması
adına süreci tarihleriyle ve hukuki dayanaklarıyla açıklamak zaruri hâle gelmiştir.
Üsküdar Belediye Başkanlığının ilk başkan vekilliği seçimine ilişkin (sizinkilerin Gültekin’in ‘G’sini 6,
Ziya’nın ‘Z’sini 2 olarak okuduğu seçim) İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin
durdurulması kararı verilince, bu seçim sonucunda belirlenen belediye başkan vekilinin görevinin
hukuki dayanağı ortadan kalktı ve Meclis 1. Başkan Vekili görevi yürüttü.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca belediye meclisinin 10 gün içinde toplanarak
kendi üyeleri arasından belediye başkanı veya başkan vekili seçmesi gerekiyordu.
Mahkeme kararının ardından yasal süre işlemeye başladı. 26 Ağustos 2026 tarihi esas alınarak 10 günlük
yasal süre hesaplandı. Bu sırada mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına itiraz edildi. Biz de
itirazın sonucunu bekledik. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2 Eylül 2026 tarihinde itirazı reddetti.
Bunun üzerine, kanunun öngördüğü 10 günlük süre geçirilmeden, sürenin son günü olan 5 Eylül 2026
Cumartesi günü belediye meclisinin başkan vekili seçimi için toplanması sağlandı.
Meclis üyeleri dışında kimsenin salona alınmaması da keyfî veya siyasi bir tercih değildir. İlk seçimde,
meclis üyeleri başkan vekilliği seçimini yaparken üçüncü turun ardından, ara verilmemesi gerekirken
seçime ara verildi. Bu ara sırasında il başkanınız ve beraberindeki kişilerin meclis üyeleriyle toplantı
yaptığı; bazı meclis üyelerinin tercihlerini değiştirmeleri amacıyla baskı ve tehdide maruz bırakıldıkları,
hakaretlere uğradıkları iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Yaşanan bu olayların ardından,
yeni seçimin güvenli ve dış müdahaleden uzak bir ortamda yapılabilmesi amacıyla savcılığın talebi
üzerine Meclis üyeleri dışında kimsenin salona alınmaması yönünde gerekli tedbir uygulandı.
Dolayısıyla ortada gizlenecek veya çarpıtılacak bir süreç yoktur. Mahkeme kararına uyulmuş, karara
yapılan itirazın sonucu beklenmiş, itirazın reddedilmesinin ardından kanuni sürenin son günü olan 5
Eylül 2026 tarihinde seçim yapılmış ve ilk seçimde meclis üyelerinin iradesine yönelik müdahale, baskı
ve tehdit iddialarının tekrar yaşanmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.
Sayın Özel; siyasi partiler arasındaki rekabetin ve demokratik siyasetin tarafı değilim. Ancak siyasi
tercihlerinizin ve yönetim anlayışınızın ortaya çıkardığı sonuçların sorumluluğunu kamu görevlilerine
yükleyerek, onları hedef göstererek veya tehdit ederek değiştiremezsiniz. Görevini kanunun verdiği
yetki ve sorumluluk çerçevesinde yerine getiren kamu görevlilerini siyasi tartışmaların tarafı hâline
getirmek de gerçeği değiştirmeyecektir.”
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
Üsküdar'daki halk buluşmasında konuşan YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Üsküdar halkının seçilmiş iradesinin idari yazılar ve kısıtlamalarla engellenmeye çalışıldığını söylemiş ve İstanbul Valiliği'nin seçim öncesi aldığı "Grubu olmayanlar belediyeye giremez" kararına tepki göstermişti.