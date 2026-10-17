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İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan sel, konutlarda, iş yerlerinde ve araçlarda ciddi zarara yol açtı. İlk belirlemelere göre 838 hasar bildirimi yapılırken, felaketin ardından vatandaşlar oluşan maddi kayıpların ne kadarının sigorta tarafından karşılanacağını araştırmaya başladı.

SELİN FATURASI 500 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Selenay Yağcı’nın aktardığı bilgilere göre, sigortalı hasarının olumsuz senaryoda 500 milyon dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Öte yandan zorunlu trafik sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), sel kaynaklı zararları kapsamıyor.

MADDİ KAYIPLAR VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ ZORLAYACAK

İstanbul’da konut ve iş yerlerindeki sigortalılık oranı yüzde 20’de kalırken, araçlarda bu oran yüzde 43 olarak hesaplanıyor. Bununla birlikte kasko veya konut sigortasına sahip olmak, tüm zararların karşılanacağı anlamına gelmiyor. Sektör temsilcileri, sigortalı araçların da teminat koşulları nedeniyle zararın tamamını karşılayamayabileceğini belirtiyor.

Araçlarda sel teminatının bulunması kadar, poliçede belirlenen üst ödeme sınırının oluşan hasarı karşılamaya yeterli olması da önem taşıyor. Konut sigortalarında ise eşyaların gerçek piyasa değerinden daha düşük bedellerle güvence altına alınması, ödenecek tazminatın toplam zararın gerisinde kalmasına neden olabiliyor. Daha düşük prim uygulamaları nedeniyle bazı aracı kurumların kasko poliçelerine sel ve su baskını için sınırlı teminat eklemesi, konut eşyalarının da gerçek değerlerinin altında sigortalanması mağduriyet riskini yükseltiyor.

Bu nedenle selde evi veya aracı zarar gören vatandaşlar, sigorta şirketlerinin karşılamadığı tutarı kendi bütçelerinden ödemek durumunda kalabilecek.