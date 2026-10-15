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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, İstanbul'un kalabalık ve yoğun temposunu geride bırakarak Ayvalık'a yerleşti. Doğayla iç içe ve sakin bir hayat sürmeyi seçen ünlü ismin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla köy yaşamına tamamen adapte olmuş durumda olduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

"Yahşi Cazibe", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı" gibi popüler projelerle tanınan Gürbüz, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil, benimsediği doğal yaşam tarzıyla adından söz ettiriyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Mutlu Köyü'nde hayatını sürdüren 43 yaşındaki sanatçı, tarımsal faaliyetlerle de yakından ilgileniyor.

Bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarının hasat dönemi gelmesiyle birlikte işe koyulan oyuncu, zeytinlerini toplamak için bizzat harekete geçti. Ağaca tırmanarak dallardaki zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, bu renkli ve doğal anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Gürbüz'ün paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.