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İstanbul'da sel ve su baskınlarının ardından hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 15 Ekim itibarıyla kentte 776'sı yangın, 62'si kasko branşında olmak üzere toplam 838 hasar ihbarı alındığını duyurdu. Bursa, Kocaeli ve Yalova ile birlikte toplam başvuru sayısı 897'ye ulaştı.

İstanbul Valiliği'nin verilerine göre ise kent genelinde 2 bin 518 ihbar kaydedildi. Bunların 1.277'si su baskını, 808'i konut, 280'i iş yeri ve 76'sı araçlarla ilgiliydi.

KONUT VE İŞ YERLERİNİN YÜZDE 20'Sİ BİLE SİGORTALI DEĞİL

TSB'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'da yaklaşık 940 bin konut ve iş yeri poliçesi bulunuyor. Bunların 710 bini konutlara, 208 bini ticari işletmelere, 22 bini ise sınai tesislere ait. Kentte sigortalılık oranı yüzde 17–20 seviyesinde kalıyor.

İstanbul'daki yaklaşık 2,8 milyon aracın ise kasko poliçesi bulunuyor. Araçlarda sigortalılık oranı yüzde 43 düzeyinde.

ZORUNLU AFET SİGORTASI ÇAĞRISI

Yaşanan selin 2009'daki İstanbul felaketinden daha büyük olduğunu belirten TSB, hasar ihbarlarının önümüzdeki günlerde artabileceğini bildirdi.

Birlik, depremle birlikte sel ve su baskınlarını da kapsayacak Zorunlu Afet Sigortası'nın hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Sigortalılardan ise hasar bildirimlerini gecikmeden yapmaları istendi.