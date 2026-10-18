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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından zarar gören esnaf için nakdi yardım kararı alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 14-15 Ekim tarihlerinde yaşanan selin etkilerini hafifletmek amacıyla 80 milyon liralık kaynak ayrıldığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu ödeneğin TESKOMB üzerinden 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği’nin kullanımına sunulacağını belirtti.

Valilik koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında maddi yardımın, sel nedeniyle zarar gören işletmelere ulaştırılması planlanıyor.

İstanbul’da kayıtlara geçen yağışların 84 yılın en şiddetlisi olduğunu ifade eden Bolat, afetin ardından esnafın acil gereksinimlerinin karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bolat, açıklamasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek hükümetin, sahip olduğu tüm imkânlarla vatandaşların ve esnafın yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.