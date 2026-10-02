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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin okul güvenliğine yönelik valilere verdiği talimatın ardından, emniyet birimleri silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

Özellikle son dönemde okullarda yaşanan güncel güvenlik olayları üzerine odaklanan İçişleri Bakanlığı, evlerde bulunan ruhsatlı silahların ve yivsiz av tüfeklerinin çocuklar başta olmak üzere yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için bilgilendirme faaliyetlerini odağına aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı kampanya kapsamında bugün İstanbul’daki ruhsatlı silah sahiplerinin telefonlarına mesaj gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün gönderdiği SMS şöyle:

“Sayın Ruhsat Sahibi, 6136 sayılı kanun gereğince silahınızı başkasına vermeniz veya kullandırmanız, ayrıca silahla okul ya da eğitim kurumlarına girmeniz kesinlikle yasaktır. Silahınızı çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği kilitli bir yerde muhafaza ediniz.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü”