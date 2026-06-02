İstanbul'da güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalanan ve uluslararası düzeyde aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Türkiye'deki adli işlemlerinin ardından Hollanda'ya gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışması sonucu, Hollanda makamlarınca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Leijdekkers, Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

16 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin, uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kardeşi olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturmada, iki kardeşin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği iddia edildi.

Yetkililer ayrıca Wilhelmus Adrianus Leijdekkers hakkında aynı dosya kapsamında 2024 yılında da işlem yapıldığını, serbest bırakılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Türkiye'deki ifade ve yasal süreçleri tamamlanan şüpheli, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya teslim edilmek üzere gönderildi. Olayla ilgili uluslararası adli süreç devam ediyor.