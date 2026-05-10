İstanbul’da 10 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı ana arterlerde trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde çok sayıda yolun belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İlk etkinlik sabah saat 09.00’da başlayacak. Bu kapsamda Galata Köprüsü Beyoğlu yönü, Atatürk Köprüsü Fatih yönü, Kennedy Caddesi’nin belirli bölümleri, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi ve Beşiktaş çevresindeki birçok ana yol trafiğe kapatılacak.

Yetkililer, sürücülere Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve İnönü Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

BEŞİKTAŞ’TA İKİNCİ TRAFİK DÜZENLEMESİ

Saat 12.00’de başlayacak ikinci etkinlik nedeniyle ise yalnızca Beşiktaş çevresinde yeni trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Bu kapsamda Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek-Arnavutköy hattı ile Cevdetpaşa Caddesi’nin bazı bölümleri çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Adnan Saygun Caddesi ve çevre bağlantı yollarının kullanılabileceği belirtildi.