Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Olay, 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Yunus Y. (35), kıskançlık nedeniyle kız arkadaşı Özlem Ç.'yi (23) sokak ortasında darbetti. O sırada yanlarında bulunan kişiler, Yunus Y.'yi tutarak engellemeye çalıştı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede darbedilen kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Yunus Y. hakkında yapılan kontrollerde 11, Özlem Ç. hakkında ise 8 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI

Polisin ifadesine başvurduğu Özlem Ç., kendisini darbettiği öne sürülen erkek arkadaşından şikayetçi olmadı. Bunun üzerine Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Darp anları ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin genç kadını darbettiği, çevrede bulunan kişilerin ise araya girerek engellemeye çalıştığı görüldü.