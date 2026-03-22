İstanbul güne sisle başladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı.

İLÇELERDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birçok ilçede sis etkili oldu. Beşiktaş, Sarıyer ile Ümraniye, Üsküdar, Beykoz başta olmak üzere Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir’de de sisin yoğunlaştığı gözlendi.

Yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi ciddi şekilde azalırken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

YÜKSEK BİNALAR VE TARİHİ YAPILAR SİS ALTINDA

Sis, kentin siluetini de etkiledi. Yüksek katlı binaların üst bölümleri görünmez hale gelirken, Boğaz hattındaki tarihi yapılar da sisin içinde kayboldu. Kentte kartpostallık görüntüler oluştu.